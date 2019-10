Gabriel Toncean a refuzat propunerea lui Ludovic Orban la functia de ministru al Sportului. Motivul

Gabriel Toncean a postat pe pagina sa de socializare Facebook un mesaj cu privire la refuzul nominalizării sale la funcția de ministru al Sportului, după ce, în urmă cu câteva zile, președintele PNL, Ludovic Orban, l-a numit în funcție.„Cu o deosebită satisfacție profesională, am aflat cu câteva zile în urmă de nominalizarea mea pentru funcția de ministru al sportului. Acest lucru este cu siguranță o onoare pentru oricine se implică activ în domeniul sportiv. O onoare pentru care vreau să îi mulțumesc preşedintelui PNL, Ludovic Orban.Cu toate că mă încearcă gânduri confuze, am maturitatea să conștientizez că, personal, nu este cel mai bun moment pentru a face un asemenea pas. Știu, mulți vor zice că sunt nebun, alții se vor bucura, dar prefer să fiu sincer cu mine însumi.Motivele acestei decizii țin de asumarea unor responsabilități și de respectarea încrederii echipei mele. În urmă cu o lună am semnat contractul de organizare a Campionatului Mondial 2020, care se va desfășura în România. Este un eveniment major pentru sportul românesc în general și pentru Federația pe care o conduc în particular, un demers pe care trebuie să îl duc la îndeplinire cu brio. Fiind vorba despre un proiect complex și deosebit de important, spiritul de echipă primează în detrimentul egoismului personal.Prin urmare trebuie să fiu corect față de cei care au atâta încredere în mine. Sunt o persoană activă, implicată în foarte multe proiecte (sociale, sportive, profesionale), dar acceptarea unei astfel de poziții va necesita atenția mea nemijlocită, pentru că sunt omul care duce tot ceea ce începe la bun sfârșit.Cel mai mult atârnă în luarea acestei decizii dorința de a petrece cât mai mult timp alături de familia mea. Datorez toate realizările mele de până acum familiei mele, care m-a susținut în orice moment și la orice pas. Sunt un tip sensibil, care are nevoie de căldura căminului de acasă, care își dorește să își ia soția și copiii în brațe atunci când simte și, cel mai important, atât fiica mea, Maura, cât și fiul meu, Eric, trebuie să crească alături și împreună cu tatăl lor, ceea ce ar fi dificil de oferit în acest moment din calitatea de ministru. Timpul petrecut la birou, delegațiile, actualele preocupări etc. m-ar pune în imposibilitatea de a fi acel soț și tată care mi-aș dori să fiu.În același context, sunt sigur și cunosc persoane foarte capabile, care pot prelua frâiele sportului românesc și să îl ducă acolo unde trebuie.Vreau să îi mulțumesc în mod special președintelui Ludovic Orban și colegilor care s-au gândit la mine. Este de departe cea mai onorantă postură a activității mele profesionale! Pentru mine progresul sportului românesc, asocierea performanței cu toate competițiile sportive, rămân pilonii principali ai activității profesionale.Îi urez succes viitorului ministru al Sportului și îl asigur de toată susținerea mea!Simt nevoia să îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că sunt un om fericit și împlinit! Și vouă, tuturor celor care mi-ați trimis sute de mesaje de felicitare. Vă asigur că voi rămâne același om dedicat sportului și promotor al vieții sănătoase în România.Mai am multe de demonstrat la Federația Română de Culturism și Fitness”, a transmis Gabriel Toncean pe pagina sa de Facebook.Sursă foto: Facebook/Gabriel Toncean