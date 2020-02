Gabriel Toncean, președintele Federației romane de Culturism si Fitness - Steroizii, o otrava care te uzeaza si te omoara (INTERVIU)

Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a afirmat, într-un interviu acordat AGERPRES, că vânzarea şi consumul de steroizi şi hormoni de creştere tinde să devină un adevărat flagel în România, comparând substanţele anabolizante cu o "otravă care te uzează şi până la urmă te omoară".

Oficialul FRCF, un practicant al culturismului, afirmă în cadrul interviului că a studiat îndeaproape efectele nocive ale consumului de anabolizante şi că nu a fost niciodată tentat să recurgă la ele.Întrebat ce sfat i-ar da unui tânăr care intenţionează să consume steroizi sau hormoni de creştere, Toncean a afirmat că ar încerca să-l facă să înţeleagă că se autodistruge.În acest sens, Federaţia Română de Culturism şi Fitness, împreună cu Agenţia Naţională Anti-Doping organizează periodic cursuri de instruire şi conştientizare a fenomenului.În cadrul interviului, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness a amintit cazuri de adolescenţi care încep să consume steroizi la indicaţiile prietenilor din sălile de culturism, care funcţionează în acest moment fără niciun fel de acreditare din partea autorităţilor. Şi de cele mai multe ori, consumatorii nici măcar nu sunt siguri de substanţele pe care şi le injectează, existând un caz de producere a steroizilor într-un garaj, fără un minim de igienă sau sterilizare a echipamentelor.În primul rând un câştig fals. Indiferent că practică sport de performanţă sau este vorba doar de sport de masă, folosind steroizi, anabolizanţi, excitând sistemul central nervos, automat creşte forţa, stima de sine şi impresia falsă că ai fi mai puternic, dar de fapt este o daună mare adusă corpului, în detrimentul corpului, dar mai ales o boală sigură pe viitor.Sigur că da, avem campioni europeni sau campioni mondiali care nu folosesc şi nu au folosit vreodată. Nu este o obligativitate. Să ştiţi că noi am avut cazuri în care sportivi români au urcat pe podium în urma depistării pozitive a celorlalţi competitori. Chiar anul trecut la Campionatul European şi la Campionatul Mondial de juniori au urcat câte un loc şi au obţinut medalii, unul de argint şi unul de bronz.Nu, nici vorbă. Cu un consum adecvat de proteină, cu o alimentaţie corectă, un antrenament corect sau refacere bună, făcută după sesiunea de antrenament, poţi obţine rezultate fără nicio problemă, şi fără a utiliza steroizi, anabolizanţi. Noi avem mari campioni care nu au folosit şi nu vor folosi niciodată, pentru că ei conştientizează gravitatea faptei.Da, aşa este. Dar să ştiţi că marea problemă nu este una a federaţiilor sportive şi a practicanţilor sportului de performanţă. Este deja o mare problemă a celor care practică sportul de masă, care merg la săli din motive narcisiste, apelează la această otravă, pentru că până la urmă este o otravă, care în timp te deteriorează, te uzează şi până la urmă te omoară.Vă spun, în 2019, datorită luptei pe care am dus-o cu Agenţia Naţională Anti-Doping de combatere a acestui mare mare flagel, nu am avut niciun caz de dopaj. În 2018 am avut un singur caz. Deci la noi să ştiţi că sportivii federaţiei conştientizează din ce în ce mai mult că sănătatea este mult mai importantă decât un titlu obţinut artificial.Cred că avem undeva la 6-700 de culturişti. La noi încă lumea nu vrea să facă pasul să meargă la sală pentru a participa la un concurs, deocamdată preferă să stea să vadă în ce constă un concurs, care sunt consecinţele, care sunt eforturile, pentru că odată cu trecerea la sportul de performanţă şi depăşirea stării de confort, trebuie să faci nişte sacrificii. Adică trebuie să ai un regim alimentar adecvat, să îţi faci antrenamentul foarte bine, ai foarte mult studiu.Eu mă duc zilnic, de luni până vineri, iar sâmbătă şi duminică am pauză. Sunt chiar un adept al sportului şi al vieţii sănătoase, nu mănânc carne de câteva luni bune, din când în când fac o detoxifiere...Niciodată şi nici nu voi fi! Şi cu oricine voi sta de vorbă voi discuta în aşa fel încât să înţeleagă că se autodistruge. Am studiat problema, am văzut în ce constă, am văzut oameni lângă mine care din păcate se deteriorau în fiecare zi şi fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a stârpi acest flagel.Cred că le place să se uite în sală şi să se vadă mai mare, mai puternic, nu ştiu. Din punctul meu de vedere este o slăbiciune şi un viciu. L-aş cataloga exact ca pe folosirea drogurilor, şi ca alcoolismul. Din punctul meu de vedere sunt pe aceeaşi scară.Deosebirea dintre sportul nostru şi fotbal este că la fotbal te naşti cu talent şi îl pui în practică, nu trebuie să te antrenezi foarte mult, pe când la noi trebuie să ai voinţă şi să ai continuitate. Dacă ai voinţă şi continuitate, imposibil să nu ai rezultate. Toată lumea care a avut continuitate a avut rezultate, sigur mai mari sau mai mici, dar toţi au avut rezultate.Sunt sută la sută convins, pentru că şi la noi ca în orice ţară civilizată legile trebuie să primeze.E un mare viciu de procedură şi controalele sunt până în momentul de faţă doar la concursurile organizate de federaţie, nu şi la competiţiile private, unde au dreptul să participe şi cei care se dopează sau folosesc substanţe anabolizante, fără a putea fi controlaţi. Nu există o reglementare legală prin care ei să poată fi verificaţi. Însă eu sper ca odată cu introducerea modificărilor Legii 104 să fie aceasta egalitate a competiţiilor sportive, pentru că noi ne dorim să facem sport, nu ne dorim să trişăm, să furăm şi să îmbolnăvim oameni.Sigur, sunt din ce în ce mai multe, nu toate au sportivi dopaţi, ei spun că sunt naturale aceste concursuri, dar nefăcând un control, nu ştim dacă sunt curate sau nu. Cert este că la fel ca Federaţia Română de Culturism şi Fitness şi restul competiţiilor trebuie să se supună controalelor Agenţiei Naţionale Anti-Doping, respectiv Guvernului României. La competiţiile astea, create pe lângă, vin tot felul de promoteri din străinătate care vin cu străini la competiţie dopaţi, aceasta fiind o modalitate de a vinde şi produsele, substanţele sub acoperire. Şi nu există lege, nu au ce să le facă.Este o adevărată problemă vânzarea acestor produse, pe Facebook sau pe Google, este o libertate totală, văd mii de anunţuri cu steroizi anabolizanţi. Sper să se reglementeze lucrurile şi la noi.Dacă nu intervenim cu siguranţă va deveni un fenomen îngrijorător. Iar dacă apucăm să dezlegăm această problemă mare a utilizării substanţelor anabolizante în cel mai scurt timp să ştiţi că vom avea din nou un sport sănătos şi rezultatele vor fi la înălţimea celor din Vest.Federaţia Română de Culturism şi Fitness împreună cu Agenţia Naţională Anti-Doping organizează periodic cursuri de instruire şi conştientizare a fenomenului. Noi facem seminarii câteodată pe lună, la două săptămâni, periodic. Pentru că aşa cum v-am spus, este un adevărat pericol.: Sunt atât de multe vicii de procedură încât fiecare profită. Ce să vă spun, sunt societăţi comerciale cu obiect de activitate comercializare legume-fructe care acreditează instructor culturism, vi se pare normal? Sau vi se pare normal că nicio sală din România nu este acreditată? Nu există acreditări, dacă vă decideţi să deschideţi o sală, nu trebuie să vă acrediteze nimeni. Vi se pare normal? Există o acreditare ANAD, dar nu există o reglementare a sălilor.În opinia mea Federaţia Română de Culturism şi Fitness este singura entitate, personalitate juridică, care ar putea să acrediteze sălile de culturism. Lucrăm la un proiect de lege în sensul ăsta, am discutat inclusiv cu Ministerul Tineretului şi Sportului, am discutat şi la Camera Deputaţilor, va fi susţinut proiectul. Cred că în 2020 ar trebui să intrăm în normalitate să avem fiecare buletinul nostru, pentru că sunt multe lucruri care nu sunt în direcţia bună.Un cunoscut de-al meu din Braşov a murit în sala de antrenament. Ce pot să spun mai mult de atât? Bine, să ştiţi că nu a fost cu nimic de vină administratorul sălii, pentru că în calitate de administrator al sălii nu poţi controla, verifica, nu ai niciun drept asupra celor care vin la sală şi se antrenează. Şi băiatul avea vreo patru substanţe în corp. Vă daţi seama că era o otravă ori patru. Mai tragic este că merg copii la sală şi de la 16-17 ani încep să consume steroizi. Văd la prieteni, se interesează fără să ceară un sfat medical, fără să vorbească cu nimeni. Sunt şi pe forumuri destui care cer sfaturi dar credeţi că vor ţine cont de cele bune? Cel care îi va da steroizii îi va spune ‘uite asta e bine să iei' pentru că mai nou văd antrenori online, nici nu se văd la faţă, nici nu îl vede pe cel care îl antrenează, dar el este antrenor online. Să căutaţi pe Google ‘personal trainer online' şi vă spun că o să găsiţi oameni care câştigă cu miile de euro lunar din păcăleală. Pentru că vă daţi seama că este un program generalizat şi acelaşi mi-l trimite şi mie, şi dumneavoastră, indiferent de om, nu ţine cont de vârstă, greutate sau altceva. Eu sunt chiar pornit pe ei şi vreau să facem ceva, pentru că numai aşa poţi avea lege şi funcţionalitate, dacă eşti corect. Este o mare problemă. Şi vă spun, fiecare face ce vrea, dar unii nici măcar nu ştiu ce iau din niciun punct de vedere, pentru că ei nu ştiu ce se află în fiola sau în pastila respectivă. Au fost cazuri în care i-au prins în garaj, un întreprinzător din ăsta avea steroizi în cantităţi mai mari şi le le distribuia în fiole mai mici în garaj. Vă daţi seama, unde vorbim de igienă, de sterilizare, de toate celelalte aspecte? Şi ei ce fac? Îşi injectează sau iau pastilele care intră direct în organism fără să ştie ce şi cum. Este o mare dramă.