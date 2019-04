Gabriel Zetea, vicepresedinte PSD: 'Greva foamei declanșata de primarul din Ulmeni, Lucian Morar, este un joc de imagine pentru alegerile europarlamentare'

Vicepreședintele PSD pe Regiunea de Nord-Vest, Gabriel Zetea, consideră că greva foamei declanșată de primarul PMP din Ulmeni, Lucian Morar, pentru că nu are stație de ambulanță în comună, este un joc de imagine pentru alegerile europarlamentare, potrivit mediafax.

Gabriel Zetea, care este și președintele PSD Maramureș, a anunțat, luni, printr-un comunicat, că, în semn de protest față de acțiunea primarului, va purta o banderolă albă pe braț.

„Greva foamei declanșată de primarul din Ulmeni, Lucian Morar, este un joc de imagine pentru alegerile europarlamentare. Am crezut că demersul acestuia este unul administrativ, dar articolele din presa locală de luni, plătite de către PMP și scrise de angajați ai Primăriei Ulmeni, demonstrează faptul că, în calitate de președinte al PSD Maramureș, am aceeași putere de a rezolva situația, cât are și Lucian Morar ca și președinte al PMP Maramureș. Demersurile edilului au un scop pur electoral și politic. Începând cu anul 2016, Lucian Morar și PMP se află la guvernarea județului. Lucian Morar a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, iar azi, această funcție de demnitate publică este ocupată de colegul său de partid, George Moldovan. PMP Maramureș ar trebui să se hotărască dacă sunt azi în căruță sau pe jos. (…) Din acest moment declanșez o grevă de protest prin purtarea unei banderole albe pe braț. Voi renunța la protestul meu doar atunci când demersul politicianist al lui Lucian Morar se va opri”, a subliniat Zetea.

Potrivit acestuia, reprezentanții PMP își doresc să se afle la guvernare atunci când este vorba despre oportunitatea alocărilor financiare către administrațiile din județ, dar se comportă ca și cum ar fi în opoziție în orice alt subiect.

„M-aș bucura sincer ca ipocrizia să dispară din politica maramureșeană și fac un apel către Lucian Morar să înceteze aceste presiuni politice asupra factorilor de decizie de la București. Ce ar însemna ca, de mâine, primarul PSD din Ariniș, Gheorghe Mureșan, să intre în greva foamei pentru înființarea unei substații de ambulanță în comuna lui? Sau cum ar fi ca primarul din Șomcuta Mare, Gheorghe Buda, să intre în greva foamei pentru înființarea unei grupe ISU în comunitatea pe care o conduce? Ar însemna anarhie. Nu pot fi de acord cu această abordare a administrației publice locale”, a mai arătat Gabriel Zetea.

Lucian Morar, primarul din Ulmeni, a intrat în greva foamei în fața Ministerului Sănătății din București, pe motiv că orașul său a fost privat de un serviciu de ambulanță din considerente „rasiale, etnice și politice”.

Primarul, membru al Partidului Mișcarea Populară, a mai spus că decizia ministrului Sănătăţii de a deschide o staţie de ambulanţă în comuna Ariniş, din judeţul Maramureş, și nu în orașul Ulmeni este una influenţată strict de culoarea politică a primarului de acolo, şi mai puţin de nevoile medicale ale oamenilor din cele două localități.

La sfârșitul săptămânii trecute, primarul a avut o întâlnire cu secretarul de stat Raed Arafat, care i-a transmis că după sărbătorile pascale se va întruni comisia interministerială care va decide cum va răspunde revendicărilor sale.

