Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica cea mica. Imediat au fost internate. Ce diagnostic i-au pus medicii

Gabriela Cristea a ajuns in spital cu fiica cea mica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica, Iris. Micuta a avut stari de rau marti, motiv pentru care mama ei si Tavi Clonda au decis sa plece rapid la medic, pentru a primi ajutor. Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe retelele de socializare, alaturi de o fotografie cu ea si Iris, in spital. Se pare ca micuta are gastroenterocolita, motiv pentru care medicii au internat-o pentru a-i administra tratamentul necesar. Nu a fost deloc o noapte usoara, insa Gabriela Cristea este sigura ca totul va fi bine. Mirela Banias a nascut?! Vedeta a publicat imaginea doveditoare "Trezit ieri dimineata cu chef de joaca, aniversat 6 luni, brusc febr ...