Gabriela Cristea a ajuns la spital cu fetita, cu o zi inainte de botez

gabriela cristea fetita

Gabriela Cristea si Tavi Clonda au ajuns de urgenta la spital cu fetita Iris astazi, cu o zi inainte de botez. Se pare ca Iris a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Parintii micutei au ajuns la spital destul de ingrijiorati, iar apoi, dupa ce a consultat-o doctorul, Gabi si Tavi s-au mai linistit.

Gabriela Cristea, la spital cu micuta Iris

Botezul este programat pentru ziua de maine, 6 septembrie 2019. La acest eveniment sunt asteptati 100 de oameni, printre care se numara familia, prietenii mai cunoscuti sau ceva mai celebri. Nu e exclus ca la petrecere sa revedem aceleasi figuri mondene printre care Oana Roman, Cristina Siscanu si Madalin Ionescu sau cuplul Pestritu-Steblea.

„A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok… In sensul cat poate sa fie de ok. Azi trebuia sa dam analizele, dar nu am avut de la ce, n-a facut ce trebuia”, a declarat Gabriela Cristea, scrie romaniatv.net.

Pregatirile pentru botez, in toi

„Petrecerea de botez o sa fie un pic mai mare, cum a fost si la Victoria. 100, 100 si ceva de persoane. Este rezonabil. Prieteni apropiati, familie, asa ne-am gandit”, a declarat Tavi Clonda. „Botezul o sa fie unul traditional, o sa avem ursitoare, animatori pentru copii. La ora 11 se taie filmul pentru copii, inclusiv pe ale mele vreau sa le ducem la culcare pentru ca pentru noi ora 11 este foarte tarziu… Noi la 10 suntem cu totii in patut. Adica ele… O sa facem si un fel de dansul mirilor, o sa fie… dansul botezului, band, o sa interesant”, au declarat cei doi soti recent.

