Gabriela Cristea a ajuns la spital cu fetita ei cea mica

Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica Iris. Se pare ca fetita s-a imbolnavit chiar in ziua in care aniversa 6 luni. Gabrila si Iris au fost itnernate de urgenta, conform spuselor vedetei chiar pe contul ei de pe o retea de socializare.

Gabrila Cristea a avut parte de momente de panica atunci in momentul in care fetita ei cea mica, Iris, a inceput sa aiba o temperatura ridicata si alte semne ca ceva nu este in regula. Vedeta tv a ajuns de urgenta la spital cu micuta si s-a internat. Se pare ca Iris a facut gastro enterocolita, insa acum este in afara oricarui pericol.

„Trezit ieri dimineata cu chef de joaca, aniversat 6 luni, brusc febra pe la pranz, scaun moale, plecat la medic si pe drum regurgitat in masina, internat urgent, tratament, noapte alba, febra mare dimineata la 5:00 si azi o luam de la capat. Thea Iris Selena are gastro enterocolita!”, a scris Gabriela Cristea intr-o postare pe Facebook.

Fetisa este sub tratament acum si cu siguranta isi va reveni. Ea a fost botezata pe data de 6 septembrie 2019 si a avut parte de o petrecere restrtnsa, cu aproximativ 100 de invitati.

