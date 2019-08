Gabriela Cristea a facut-o publica. Imaginea care a strans mii de like-uri pe Facebook

Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt doi parinti fericiti, alaturi de cele doua fetite si se pregatesc de un eveniment important in viata lor, cununia religioasa si botezul mezinei Iris. Recent, prezentatoarea a facut publica o imagine, care a starns mii de like-uri pe Facebook.

In fotografie apare intreaga intreaga familie, Gabriela, Tavi si cele doua fetite. Pentru ca este un tablou de familie, bruneta a pus-o pe Facebook fotografie de coperta. “Superbi, superbi! Fiti binecuvantati de bunul Dumnezeu!/ Ce frumosi sunteti. Sa va de-a Dumnezeu sanatate si fericire. Pupici/ Minunati si fericiti!!!! mereu impreuna sa va aveti!!!

Sunteti o familie minunata, Dumnezeu sa va binecuvanteze cu tot ce aveti nevoie!/ Sunteti frumosi va potriviti semanati amandoi iar copiii sunt superbi sa fiti sanatosi si fericiti/ Super familie, super foto de coperta! Va pup si Va indragesc! Crestere printeselor, fericire dar mai ales sanatate!/ V-ati trezit cu copii mari. Doamne cum trece timpul! Sa va traiasca!“, sunt doar cateva dintre comentariile primite la imagine.

Gabriela Cristea si Tavi Clonda se casatoresc religios la sfarsitul verii

Devenita mamica pentru a doua oara la mijlocul lui martie, Gabriela Cristea este pregatita sa imbrace rochia de mireasa la sfarsitul acestei veri. Despre ziua in care ea si Tavi Clonda isi vor jura credinta in fata lui Dumnezeu, vedeta a dezvaluit ca vor avea alaturi de ei maximum 20 de persoane, pentru ca acest frumos eveniment si-l doresc doar pentru ei. “O sa fie o cununie intima, cu oamenii foarte apropiati, nu mai mult de 20 de persoane. O facem doar pentru noi. Victoria va fi domnisoara de onoare”, a declarat Gabriela Cristea in timpul unui interviu.

Aflata in concediu de maternitate, cunoscuta prezentatoare face tot ce ii sta in putinta sa iasa totul perfect in ziua cea mare. Unul dintre obiectivele sale este acela de a topi cateva dintre kilogramele in plus, motiv pentru care urmeaza o dieta drastica. “Incerc sa adopt un stil de viata sanatos, nu pot sa zic ca tin o dieta la propriu. Mi-am propus sa mananc de cinci ori pe zi, dar putin si doar carne cu legume. Cateodata imi iese, cateodata nu…Conteaza mult sa ma organizez si sa urmez un plan zilnic.

Am grija sa beau multa apa, beau si niste ceaiuri de slabit foarte bune pentru digestie. Multi mi-au sarit in cap cand au auzit pentru ca eu alaptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectiva si mi-au zis ca este posibil sa fie putin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav. Iris nu a avut insa nimic. Ma mosteneste! Pe mine nici cafeaua nu ma agita absolut deloc”, a marturisit Gabriela Cristea in cadrul emisiunii online “Cristina Siscanu Show”.

