Gabriela Cristea a vrut sa le arate tuturor rochita de Revelion, dar fanii i-au sarit in cap. Ce s-a vazut in imagine

Gabriela Cristea a vrut sa le arate tuturor rochita de Revelion, dar fanii i-au sarit in cap dupa ce s-a fotografiat si a postat poza pe retelele de socializare. O admiratoare i-a transmis ca pantofii nu se potrivesc cu rochia, in timp ce altcineva i-a recomandat sa poarte sutien. Prezentatoarea TV nu s-a suparat si le-a raspuns celor care au criticat-o.

Gabriela Cristea, criticata de fani dupa ce s-a fotografiat intr-o rochie verde

Vedeta postului de televiziune Antena Stars si-a achizitionat o rochie noua pe care are de gand sa o poarte in seara de Revelion. Gabriela, Cristea s-a fotografiat si a postat poza pe contul personal e Facebook, alaturi de mesajul: „Inca nu m-am decis ce culoare voi purta in noaptea de Revelion, dar rochia asta este o optiune serioasa. Verdele smarald ma face sa fiu increzatoare si luminoasa.”

O admiratoare i-a transmis ca pantofii nu se potrivesc cu rochia. „Nu acesti pantofi”, a fost mesajul acesteia.

„E prima data cand incalt pantofii astia. Sunt noi nouti. Am mai multe perechi de stileto negri, astia sunt din piele normala”, i-a raspuns Gabriela Cristea.

O alta utilizatoare de Facebook i-a recomandat sa poarte sutien, dar vedeta nu s-a mai obosit sa ii raspunda. Cei mai multi fani au fost, totusi, de parere ca Gabriela arata superb in aceasta tinuta.

„Esti superba… eu o am in alta culoare… si o voi asorta cu niste pantofi aproape identici cu ai tai… esti superba iar aceasta este una din culorile toamnei… poart-o cu placere”, i-a scris o admiratoare, in timp ce altcineva a comentat: „Gusturile nu se discuta! Fiecare poarta ceea ce-i place! Nu poti avea o tinuta pe gustul tuturor. Carcotasi sunt la tot pasul.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.