Gabriela Cristea ajunsese sa mearga la serviciu sa munceasca doar ca sa aiba bani sa faca fertilizare in vitro

Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit cat de greu i-a fost sa aiba copii. Aceasta a marturisit ca a trecut prin momente extrem de dificile.

Acum are o familie extraordinar de frumoasa alaturi de sotul ei si de cele doua fetite ale lor, insa pana a devenit mamica Gabriela Cristea a avut parte de experiente dureroase.

„La opt saptamani a trebuit sa fac intreupere de sarcina, pentru ca sarcina se oprise din evolutie… Mi-aduc aminte de momentul ala cand spuneau doctorii ca trebuie sa imi faca interventia pentru ca era atat de periculos incat imi puteam pierde si eu viata, iar eu le spuneam sa mai asteptam un pic ca poate se intampla o minune. In luna februarie imi aduc aminte de fiecare data de asta… Am mers mai departe.

Am inceput procedurile pentru fertilizarea in vitro. Nu mai puteam sta asa sa asteptam la nesfarsit. Prima procedura, cu multa speranta, rezultatul a fost de 0,3, ceva de genul asta, nimic. Am zis ca prima incercare nu conteaza. A doua incercare… nici nu mai stiu ce s-a intamplat cu cele dintre prima si ultima.

La un moment dat ma duceam la serviciu sa muncesc doar ca sa am bani sa pot sa fac fertilizare in vitro. Inca una, si inca una. A trecut vara. Niciuna dintre fertilizari nu a prins, nici macar o singura data nu am ramas insarcinata datorita tratamentelor.

Cand am vazut ultima analiza care era tot zero, eram cu sotul meu in masina. Eu nu am putut sa ma uit. S-a intors catre mine si mi-a zis: o sa invingem noi si analiza asta! Eu plangeam in hohote si el nu mai stia ce sa imi faca. Stiu ca e greu de crezut. Intotdeauna am incercat sa stau cu zambetul pe buze si sa nu arat lucrurile prin care am trecut.

Am incercat sa pastrez lucrurile mai mult pentru mine si pentru noi, acasa. Dupa patru luni, dupa ce am renuntat la fertilizari, mi-a intarzit ciclul menstrual. Am zis: e vreo dereglare, cine stie. Mi-am sunat medicul. Mi-a zis sa fac un test de sarcina. Am zis: da, da, bine… Imi aduc aminte ca m-am trezit dimineata pe la 7 duminica, am facut testul si l-am aruncat pe chiuveta.

Am zis ca il citesc cand ma trezesc pe la 9-10. Cand l-am aruncat pe chiuveta, am crezut ca nu vad bine. Se pozitivase, erau doua liniute rosii rosii. Am deschis usa de la baie si am inceput sa tip. Era 7 dimineata”, a spus Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.

Prezentatoarea de televiziune a devenit mama pentru a doua oara in data de 17 martie, cand a adus pe lume o fetita. Gabriela Cristea este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna cu care mai are o fetita, Victoria. Imediat dupa ce sotia sa a nascut a doua oara, Tavi Clonda a facut declaratii despre starea vedetei si a bebelusului lor. Cea de-a doua fetita a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se numeste Thea Iris Selena.

