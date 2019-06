Gabriela Cristea, replica acida la adresa Vioricai Dancila. „Este prea mult chiar si pentru televiziune”

Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a criticat look-ul adoptat de premierul Viorica Dancila.

Invitata la emisiunea online a Cristinei Siscanu, Gabriela Cristea a comentat pe marginea stilului adoptat de premierul Viorica Dancila.

„In primul rand daca as fi in locul doamnei Dancila m-as tunde si as scapa de cocul ala „perfect”. Apoi mi-as mai da jos din machiajul acela. Este prea mult chiar si pentru televiziune”, a spus Gabriela Cristea, potrivit viva.ro.

La aceeasi emisiune online a Cristinei Siscanu, Gabriela Cristea si-a spus parerea si despre indemnizatiile primite de mamici:

„Politicienii de la guvernare spun ca au elaborat legea indemnizatiilor pentru mame dupa modelul din Austria. Stiti ca ma documentez! Ei bine, acolo mamele pot sa lucreze cu jumatate de norma in concediul de crestere a copilului dupa trei luni, fara sa piarda indemnizatia, deci, despre ce vorbim? Ca sa nu mai spun ca, in cazul meu, se suprapun concediile, iar pentru al doilea copil incasez o suma care n-are nicio legatura cu realitatea”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.