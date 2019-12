Gabriela Cristea, slabire spectaculoasa! Cum s-a afisat vedeta

Gabriela Cristea este o femeie implinita pe toate planurile. Are o cariera de succes si o familie superba, formata din sotul sau si cele doua fiice minunate, care au devenit Universul parintilor lor de cand au venit pe lume. Chiar daca toata atentia este axata asupra lor, vedeta are grija si de ea, dovada fiind schimbarea radicala din punct de vedere fizic.

Vedeta a demonstrat de multe ori ca este o femeie foarte ambitioasa, reusind sa indeplineasca orice si-a pus in cap. La fel s-a intamplat si in cazul aspectului sau fizic. Gabriela Cristea a slabit uimitor in ultima perioada, iar fanii au fost socati de cat de repede a reusit sa scape de kilograme.

Gabriela Cristea uimeste cu fiecare noua fotografie postata pe retelele de socializare. Fanii au putut observa schimbarea majora, vizibila de la poza la poza. Recent, vedeta s-a fotografiat intr-o rochie aboslut superba, de culoare verde, care ii pune formele in evidenta si totodata lasa sa se vada cat de mult a slabit. Cu niste picioare perfect si un zambet molipsitor pe buze, prezentatoarea a demonstrat ca este foarte sigura pe ea si multumita de rezultatul obtinut.

Fanii au reactionat imediat la fotografiile in care slabirea uimitoare este vizibila, asaltandu-le cu mii de like-uri si comentarii prin care au felicitat-o.

De la ce se cearta Gabriela Cristea si Tavi Clonda

Desi sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, Tavi Clonda si Gabriela Cristea recunosc ca mai exista momente in care se mai cearta, din diverse motive.

"Eu sunt un sot si un tata responsabil, dar cateodata ma ia Gabi din somn si ma cearta. Zice „iubire, nu i-ai dat siropelul fetitei, ai uitat sa faci aia si cealalta”. Eu sunt somnoros si mai vreau sa dorm, iar ea vorbeste langa mine. Evident ca Gabi are dreptate, dar stiti cum e, se mai enerveaza omul. Eu bodogan putin si imi trece", a povestit Tavi Clonda, in cadrul undei emisiuni pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.