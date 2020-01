Gabriela Cristea, transformare spectaculoasa, dupa ce a slabit. Vedeta a imbracat o rochie mulata

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a reusit sa slabeasca spectaculos, dupa ce a nascut. Rezultatele sunt vizibile, iar prezentatoarea TV a inceput sa imbrace din nou rochii mulate.

Dupa cea de-a doua nastere, Gabriela Cristea a reusit sa dea jos kilogramele in plus. Prezentatorea TV de la Antena Stars a urmat un regim, iar rezultatele nu au intarziat sa apara.

Acum, vedeta se simte mult mai bine in pielea ei si a inceput sa poarte rochii mulate fara sa se mai gandeasca daca i se vad colaceii.

Fanii au felicitat-o pentru rezultat, insa Gabriela Cristea nu a scapat nici de critici.

'Ai picioare foarte frumoas', 'Nu este nici un Photoshop. Este forma corpului. Intotdeauna a avut picioare si maini subtiri. Partea de sus acum este voluminoasa pentru ca alapteaza. Si burta asa arata dupa doua cezariene. Dai jos foarte greu burta. Sunteti foarte rele si nu vad cu ce va ajuta pe voi daca lasati astfel de comentarii jignitoare. Va schimba viata In bine? ', 'A slabit clar. Dar totusi zici ca are un sac pe ea. Nu e cu rautate. Esti superba, dar rochia asta este oribila. Nu-ti pune in evidenta deloc corpul si fata ta frumoasa' sunt cateva dintre comentariile primite de vedeta.

Dieta cu care Gabriela Cristea slabeste dupa ce a nascut

Gabriela Cristea face eforturi pentru a fi intr-o forma de invidiat. Prezentatoarea TV a inceput o dieta personalizata, iar toate alimentele sunt pe placul ei.

Vedeta este mama a doua fete, iar dupa doua sarcini este mai greu sa ajungi la rezultatele dorite atunci cand vine vorba de felul in care arati.

Dupa ce nascut-o pe Iris, in urma cu 7 luni, Gabriela Cristea a reusit sa slabeasca 14 kilograme, insa nu se opreste aici. Sotia lui Tavi Clonda a inceput o dieta care este perfecta pentru ea, iar in fiecare zi are trei mese si doua gustari. In fiecare zi, vedeta bea apa plata cu lamaie.

De la nastere pana acum am slabit vreo 14 kilograme, aproximativ, pentru ca nu m-am mai cantarit in ultima vreme. Mi se pare aberant sa te agati de cantar si oricum nu e semnificativ. Important e cum arati, mai ales ca dupa o varsta… Intr-un fel arati la 50 de kilograme cand ai 20 de ani si altfel arati la 50 de ani.

Nu mi-am propus sa ard un anumit numar de kilograme, ci sa ajung la o forma fizica buna si care sa nu necesite un efort draconic si, mai ales, sa nu vina la pachet cu stari de rau si ameteli de sa nu ma pot tine pe picioare si sa nu pot avea grija de copii! Nu mi-am propus sa slabesc intr-o luna, ci pe termen lung, pentru ca nu m-am ingrasat intr-o luna, ci intr-o perioada lunga. Vreau sa ii dau timp organismului sa se regaseasca’, a declarat recent, pentru Libertatea, Gabriela Cristea.

