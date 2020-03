Gabriela Firea a avut DREPTATE: CET Grozavesti, amendata cu 100.000 de lei pentru ca nu a notificat APM Bucuresti ca a folosit pacura in producerea de energie

Poluarea din Bucureşti înregistrată în noaptea de 1 spre 2 martie a fost reprezentată de un cumul de factori, printre care arderile necontrolate de la marginea Capitalei şi din judeţul Ilfov, incendiul de la Crevedia şi traficul, iar CET Grozăveşti a fost amendată cu 100.000 de lei, pentru că nu a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti despre folosirea păcurei în producerea energiei, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, într-o conferinţă de presă.

"A fost un cumul de factori care a dus la aceste valori ridicate (de poluare - n. r.) de 8, 9, chiar de 10 ori la anumite staţii din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. Acest episod de poluare a fost favorizat şi de lipsa condiţiilor dispersiei poluanţilor de pe cerul Bucureştiului. În ceea ce priveşte acest cumul de factori, repet încă o dată, arderile care au avut loc necontrolat la marginea Bucureştiului şi în judeţul Ilfov, incendiul de la Crevedia, traficul de duminică seara şi, mai ales, că în momentul de seară avem arderi necontrolate pe depozitele de deşeuri din jurul Bucureştiului şi este şi această temă a CET-urilor, care a plecat de la Primăria Generală (...) În ceea ce priveşte CET Grozăveşti, s-a intrat în control pe data de 4 martie, controlul a fost finalizat pe 6 martie, iar comisarii Gărzii de Mediu au aplicat o sancţiune de 100.000 de lei, nu pentru faptul că a folosit o cantitate de păcură nesemnificativă comparativ cu poluarea din Bucureşti, ci pentru faptul că nu au notificat APM Bucureşti privind folosirea păcurei în producerea energiei. De asemenea, nu au respectat unele condiţii din autorizaţia de mediu. Aş vrea să vă spun că CET Grozăveşti a consumat, pe perioada câtorva zile, o cantitate de 261 de tone de păcură, reprezentând sub 7% din cât putea folosi. Faptul că cei de la CET Grozăveşti au folosit păcură nu a fost principalul factor al poluării Bucureştiului în acest episod de duminică spre luni", a spus Alexe.

Acesta a repetat că, dacă în Bucureşti ar fi fost implementate măsurile din Planul integrat de calitate a aerului, "nu am fi avut poluare excesivă în ultima perioadă".

"Doamnei Firea (Gabriela Firea, primarul general al Capitalei - n. r.) îi place, în ultima perioadă, misterul şi teoria conspiraţiei, invocând pe oricine altcineva, dar nu pe ea ca sursă a poluării din Bucureşti. (...) Am vrut să spulber teoria conspiraţiei doamnei Firea, cu care a ieşit pe data de 7 martie. Vă spun încă o dată: ea nu ia în calcul şi nu-şi asumă faptul că neputinţa şi nepăsarea ei a dus la aceste valori ridicate ale poluării aerului, în ultimii ani, în municipiul Bucureşti. În momentul de faţă, consider că dacă în Bucureşti am fi avut implementate măsurile din Planul integrat de calitate a aerului nu am fi avut poluare excesivă în ultima perioadă sau nu am fi avut acest caz izolat cu valori de opt sau zece ori mai mari, cum a fost cel de duminică spre luni (1/2 martie 2020 - n. r.). Dacă ne uităm pe datele din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, observăm că, în acest an, în ianuarie şi în februarie, am mai avut astfel de cazuri, poate nu cu valori atât de ridicate, dar care nu s-au resimţit la nivelul Bucureştiului atât de pregnant. Am mers pe mai multe piste în această săptămână", a susţinut oficialul.

Recent, Electrocentrale Bucureşti (Elcen) a respins categoric "orice afirmaţii tendenţioase" care leagă nivelul de poluare excesiv înregistrat în Bucureşti în noaptea de 1 spre 2 martie (duminică spre luni) de activitatea companiei şi a anunţat că pune la dispoziţia opiniei publice toate detaliile necesare în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la consumul de păcură în centralele proprii.

"Având în vedere faptul că folosirea păcurii de către Elcen a reprezentat în perioada 27.02 - 3.03.2020 doar 1,2% la nivelul centralelor faţă de nivelul de poluare record înregistrat în Bucureşti în noaptea de duminică spre luni (800% peste limitele maxim admise), considerăm esenţial să se identifice sursele care au determinat poluarea cuprinsă în intervalul 4,5% - 800%", precizează Electrocentrale Bucureşti.

Compania susţine că nu a înregistrat nicio depăşire a limitelor emisiilor prevăzute de legislaţia europeană de mediu, fapt confirmat şi de controalele Gărzii de Mediu.

Reacţia Elcen a survenit după ce, sâmbătă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că poluarea care a afectat Bucureştiul în weekend-ul trecut a fost cauzată de CET Grozăveşti, care a ars păcură. Edilul Capitalei a afirmat că are dovezi că "poluarea imensă a fost de la faptul că s-a ars foarte multă păcură în toate CET-urile din Bucureşti, în special Grozăveşti şi Progresul, cel care a poluat cel mai mult şi a dat peste cap calitatea aerului din Bucureşti fiind CET Grozăveşti". Gabriela Firea a subliniat că măsurile antipoluare "trebuie să fie luate de toate instituţiile care au responsabilitate în domeniu".

În noaptea de duminică spre luni, staţiile pentru măsurarea calităţii aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri chiar şi cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 şi de aproape 800% la poluarea cu PM10.

Conform informaţiilor apărute în mass-media, cele mai mari valori pentru PM10 s-au înregistrat în zona de nord-est a capitalei, în zonele Barbu-Văcărescu, Obor, Calea Moşilor.

Tot sâmbătă, ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a afirmat că toate măsurile asumate de Primăria Generală a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti "sunt zero sau aproape de zero", iar Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de comisarii Gărzii de Mediu pentru neimplementarea măsurilor asumate în Planul integrat de calitate a aerului.

