Gabriela Firea: A cazut mitul Nicușor Dan. Acum spune adevarul, dupa ce s-a terminat campania

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a apreciat miercuri că „mitul” schimbării în bine apărut în jurul lui Nicușor Dan, noul primar al Capitalei, a picat după ce s-a terminat campania electorală, după ce edilul a transmis că în ceea ce privește termoficarea și apa caldă, bucureștenii vor avea o iarnă „dificilă”.

„A iesit primarul dreptei unite sa ne spuna ca va fi rau. Greu. Sa avem rabdare. Dupa ce toata campania a promis ca va fi bine, ca are guvernul de partea sa, care ii va da buget indestulator si aprobari rapide pentru proiecte. S-a terminat campania, si-a luat omul votul de la cetateni, plus ce au mai furat cu procese verbale modificate cu carioca, tablete “defecte”, voturi nule etc si gata, acum spune adevarul.

Adevarul e ca va fi cam greu si “cetatenii trebuie sa inteleaga si sa aiba rabdare”, zice primarul “noului Bucuresti”. Nu sunt bani, primaria are datorii - ce am repatat pana la epuizare -, vor fi avarii - deci opriri de apa calda si caldura, traficul s-a mai domolit cu scolile on line si telemunca, spitalele sunt construite inainte de Revolutie - deci e greu cu noile conditii ISU.

Dar, pentru toate exista o rezolvare : call center! Functiona si inainte. Nu asta e solutia salvatoare. Dar, vrea sa inchida gura cu masuri de suprafata, nu in profunzime.

Asta e realitatea! Alta decat cea clamata in campanie! Asta se cheama inselatorie pe fata! Sa-i inseli pe oameni ca o vor duce bine cu tine, ca ai solutii, sustinere si pe urma sa-i anunti ca va fi greu. Ca trebuie sa fie calmi si rabdatori.

A mai cazut un mit. Din pacate pentru noi toti”, a scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.