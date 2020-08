Gabriela Firea a convocat comandament de urgența pentru redeschiderea școlilor: participa toți factorii de decizie

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 31 august, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, in sala de Consiliu de la etajul 3, comandamentul pentru redeschiderea școlilor.

”In cadrul evenimentului, se vor stabili principalele masuri pentru desfasurarea in conditii de siguranta a noului an scolar, atat pentru elevi, cat si pentru profesori, avand in vedere pandemia de coronavirus.

Alaturi de Primarul General, la comandament vor participa primarii de sector, reprezentanti ai conducerii unitatilor de invatamant din Bucuresti, reprezentanti ai Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, precum si factorii responsabili cu deschiderea si buna desfasurare a anului scolar din cadrul PMB.”, araăt un comunicat al Primăriei Capitalei.