Gabriela Firea a EXPLODAT: mesaj pentru liderii PNL și jurnaliștii harnici cu 'placuțele suedeze'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lansează un contraatac la adresa celor din PNL și a ”jurnaliștilor de drepta” în scandalul privind achiziția tramvaielor din producția românească. Firea explică că și ea ar dori tramvaie românești, dar legea și regulile Uniunii Europene împiedică autoritățile să favorizeze producătorii autohtoni, tocmai de aceea le propune celor de la PNL să schimbe ei legea achizițiilor publice pentru că și PSD a încercat, dar s-a lovit de opoziția Comisiei Europene.

”Si tot despre sentimente nationale sincere, in lupta cu cele false. Zilele trecute, in preziua sarbatorii nationale, am auzit si vazut politicieni care sunt acum la putere #DeDreapta, precum si jurnalisti care ii apara pe oamenii si principiile #DeDreapta, si sunt harnici cu placutele suedeze pe fb (atat pot, asta e nivelul), ca ma condamna pentru ca nu fac ceva, orice, pentru ca Primaria Capitalei sa achizitioneze cele 100 de tramvaie din productia romaneasca, pentru ca suntem buni romani. Si, printre multele mesaje pline de acuze nefondate, afirmatii fara acoperire si jigniri, se arata si grijulii in legatura cu productia autohtona de orice.

Cand vorbeau oamenii #DeStanga si #CentruStanga in felul acesta, erau acuzati ca vor sa scoata tara din UE. Cand vorbesc ei, oameni buni #DeDreapta, se cheama patriotism! Dublu limbaj! Dubla masura!

Eu si colegii mei nu facem altceva decat sa respectam legile comunitare si nationale. Au fost mereu controale peste noi - suntem cea mai verificata institutie din tara.

Si despre cele 400 de autobuze Euro 6 s-au spus tot felul de inventii. Si s-au depus zeci de plangeri. Totul s-a dovedit corect pentru ca nu facem decat lucruri legale si conforme.

Dar, vin si cu o propunere concreta : guvernul PNL si partidele prietene din Parlament, care s-au unit pentru a da jos un guvern, sa modifice legea achizitiilor publice, astfel incat producatorii romani sa fie avantajati in toate licitatiile! Mingea este la ei! PNL are acum painea si cutitul! Noi am incercat sa imbunatatim aceasta legislatie dar de la Bruxelles ni s-a transmis, de fiecare data, ca trebuie sa asiguram tratamentul egal si nediscriminatoriu al tuturor companiilor din Uniunea Europeana.

La declaratii savuroase si manipulari am vazut ca sunt talentati. Sa-i vedem si la treaba! Vrem cu totii sa vedem ca este mai bine in tara, asa cum au promis!

Tehnic vorbind, in legatura cu licitatia privind achizitia celor 100 de tramvaie, resping ferm acuzatiile si insinuarile unor politicieni si ale unor jurnalisti, si anunt public faptul ca ii vom actiona in judecata pentru raspandirea unor informatii false, incomplete sau incorecte, care aduc prejudicii de imagine institutiei Primariei Capitalei, inclusiv la nivel european, punand presiune pe functionarii publici ale caror date sunt raspandite catre publicul larg, cu incalcarea dispozitiilor legale nationale si europene din domeniul GDPR.

Concret, achizitia a 100 de tramvaie noi, moderne, reprezinta 8 dintre proiectele finantate cu fonduri europene nerambursabile, ceea ce inseamna ca toata documentatia a fost si va fi verificata, in toate etapele sale relevante, de organe competente de la nivel national (Organismul Intermediar, Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi) si european (Curtea de Conturi Europeana). Subliniem faptul ca aceasta procedura a fost extrem de transparenta si supusa tuturor rigorilor legale impuse de legislatia in domeniu, atat in faza de elaborare a documentatiei, cat si in faza de derulare a procedurii.

Reamintim că Primăria Municipiului București a publicat în SICAP, pe data de 11 decembrie 2018, anunțul pentru achiziția celor 100 de tramvaie, valoarea estimata a contractului fiind de aproximativ 183 de milioane de euro, fonduri europene prin POR, iar procedura a fost competitivă și deschisa tuturor operatorilor economici, atat la nivel national, cat si international.

Mai mult decat atat, anuntul de participare a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) –sub numărul 2018/S 245-560435, iar la acest document au acces toti operatorii economici interesati, indiferent de tara unde acestia isi au sediul.

Referitor la procedura de achizitie publica a celor 100 de tramvaie, precizam ca aceasta NU este considerata finalizata, conform legislatiei achizitiilor publice, decat la semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie.

Astfel, s-au folosit in presa documente obtinute intr-un mod ocult, din cadrul unei proceduri in curs, aflat in fata autoritatilor administrativ jurisdictionale, pentru defaimarea institutiei noastre, precum si pentru incercarea de a influenta opinia publica sau deciziile asupra acestei proceduri.

Divulgarea oricarui tip de informatii care au legatura cu o procedura in desfasurare sau, mai mult, publicarea unor documente care fac parte din dosarul de achizitie publica reprezinta o ingerinta in procesul legal de achizitie, precum si in procedurile administrative jurisdictionale sau judiciare.

Conform legislatiei privind achizitiile publice, aceste informatii pot fi puse exclusiv la dispozitia oricarui ofertant care contesta procedura de licitatie, doar in conditiile si in limitele legii, pentru a-si putea fundamenta eventuale aparari.

Documentele prezentate trunchiat si scoase din context fac parte din dosarul achizitiei, predat la CNSC si formularea unor opinii pe baza unor documente intermediare si incomplete, alaturi de punctul de vedere unic si partinitor al unui ofertant, reprezinta o incalcare atat a legislatiei achizitiilor, cat si a obligatiilor deontologice ale ziaristilor, dorindu-se a se genera concluzii eronate si influentarea rezultatului licitatiei si al solutiilor ce vor fi date de autoritatile competente in domeniul achizitiilor publice.

De asemenea, publicarea numelor si a semnaturilor membrilor comisiei, in incercarea de a pune presiune pe acestia, este o incalcare flagranta a Legii 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR) asa cum mentioneaza la articolul 7 ”prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată”, intrucat persoanele din comisie nu si-au dat acordul, nu sunt personae publice si activitatea acestora in comisia de evaluare nu reprezinta o fapta cu caracter public.

Cu privire la acuzatiile concrete aduse, afirmam cu tarie ca nu exista nicio neregularitate in privinta omologarii, aceasta fiind facuta de catre un organism notificat conform directivelor europene. Acest aspect poate fi verificat in lista publicata pe site-ul Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm…, Rina Services SpA fiind un organism notificat conform directivelor europene, echivalentul Autoritatii Feroviare Romane.

In legatura cu pretinsele neregularitati invocate privind buletinele de incercare, avizul final ANAP a fost unul favorabil, in conformitate cu jurispudenta europeana, legislatia achizitiilor si cu Directiva 24/2014 (articolul 44).”, scrie Gabriela Firea.