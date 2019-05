Gabriela Firea a fost la VOT: 'Visez, sper ca nu cu ochii deschisi, la politicieni demni de sacrificiu personal pentru Romania'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminică, pentru ca românii să fie reprezentaţi în Europa de oameni "cu dragoste sinceră" de ţară.

"Am votat! Aşa cum am făcut mereu, de la 18 ani. Fără să mă împingă altcineva. Sau ca să fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a fi reprezentaţi în Europa de oameni cu dragoste sinceră de ţară. Visez, sper că nu cu ochii deschişi, la politicieni demni de sacrificiu personal pentru România", a scris Firea, pe Facebook.

Ea a postat, de asemenea, fotografii de la secţia de votare, unde apare alături de soţul său, Florentin Pandele, primar al oraşului Voluntari, şi doi dintre fiii săi. În imagini mai apar primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, şi consilieri municipali ai PSD.