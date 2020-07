Gabriela Firea a intrat in spiritul campaniei electorale: 'Sunt lucruri care raman, care se vad. Și care nu pot fi anulate nici cu 100 de invective'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat sale ultimele realizări administrative. Este vorba despre pasajul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu. Edilul a anunțat că în acest fel se intră în faza a doua a proiectului, studiul de fezabilitate fiind deja finalizat. Firea nu a ezitat și a aruncat „săgeți” către cei care o critică.

„Before and after. Pe locul unei artere inguste am construit un pasaj, doua poduri peste Dambovita si o supralargire cu 3 benzi pe sens. Un santier pe care l-am gasit inchis, blocat de 6 ani, cu stadiu fizic de executie de doar 10%.

Pasajul de la Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu este mai lung decat Podul Basarab : 2,4 km, fata de 1,8.

O lucrare de infrastructura complexa care s-a executat fara a inchide total circulatia, ceea ce a ingreunat activitatea.

Incepem si etapa a doua a proiectului, in continuarea acestui obiectiv. Avem, deja, studiul de fezabilitate.

De sambata, se deschide intreaga circulatie rutiera in zona, dupa testele de rezistenta efectuate si intreaga sistematizare.

Acestea sunt lucruri care raman. Care se vad. Utile oamenilor.

Si care nu pot fi anulate nici cu 100 de invective”, a precizat Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea a anunţat recent că nu va renunţa la candidatura pentru un nou mandat, ”pot să vină şi zece candidaţi”. Firea a menţionat că i s-a sugerat să candideze la alegerile parlamentare, pentru Senat. Ea acuză jocuri murdare în culise și le transmite ”sforarilor” că ea se bazează pe oameni pentru a câștiga un nou mandat, nu pe ”combinații, șmecheri, ordinării”.