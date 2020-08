Gabriela Firea a pierdut procesul cu deputatul PNL Gigel Știrbu / VIDEO

Deputatul Gigel Știrbu (PNL) a transmis miercuri că Tribunalul București l-a înștiințat de respingerea unei acțiuni civile introduse de Gabriela Firea împotriva sa, prin care social-democrata îi cerea daune morale de 100.000 de euro pentru unele afirmații despre achizițiile municipalității.

„Dacă vă amintiți, acum aproximativ o jumătate de an am fost acționat în instanță de către dna Firea pentru că mi-am permis să atrag atenția că în mandatul domniei sale s-au cumpărat autobuze turcești la prețuri exorbitante, autobuze mult mai slab performante decât cele de la Cluj, Oradea. Mi-a cerut 100.000 de euro (...) Am primit notificare de la Tribunalul Bucuresti prin care sunt informat ca respinge cererea făcută de dna Firea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa si respinge celelalte exceptii invocate ca ramase fara obiect”, a declarat Gigel Știrbu, într-o înregistrare video postată pe contul său de Facebook.

