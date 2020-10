Gabriela Firea a rabufnit la adresa Guvernului Orban: 'Au gasit vinovații - credința, cultura și Horeca'

Gabriela Firea, primarul în funcţie al Capitalei, a comentat, duminică, imaginea în care o femeie a îngenuncheat în faţa jandarmilor pentru că nu a fost lăsată să intre să se roage la Patriarhie. Edilul susţine o astfel de situaţie "care ne dă fiori" a devenit posibilă din cauza guvernanţilor care "întai şi-au pus în functii oameni cu BAC-ul dat după doctorat, sau care au falsificat până şi diploma de BAC, apoi au îndatorat ţara cu împrumuturi uriaşe la dobânzi împovărătoare".

„Cum am ajuns aici? Cum e posibilă o astfel de imagine care ne dă fiori? Rapid si relativ simplu. Întai si-au pus in functii oameni cu BAC-ul dat dupa doctorat, sau care au falsificat până si diploma de BAC, apoi au îndatorat tara cu imprumuturi uriase la dobanzi impovaratoare, ulterior au inșurubat politruci la conducerea DSP-urilor care au tinut in hold mii de romani disperați zile în șir. Au furat prin afacerea Unifarm, au băut si mancat in birouri si restaurante fara nicio protectie, au dat frâu liber comandantilor actiunii sa raspandeasca panica in populatie, au infiintat un grup de comunicare strategica a haosului, au blocat orice initiativa locala de testare și limitare a raspandirii virusului, au deschid scolile ca să arate ca se pot organiza alegeri locale.

