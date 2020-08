Gabriela Firea a ras de afirmațiile lui Calin Popescu Tariceanu: 'E suparat'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a amuzat joi, la Antena 3, pe seama afirmațiilor făcute de Călin Popescu Tăriceanu despre faptul că ea este „cu un ochi la primărie și cu un ochi la președinția partidului”. „Asta înseamnă că am strabism, sau cum?”, a glumit primarul general, râzând. Ea a spus că Tăriceanu e supărat.

„Cred ca a fost o gluma a dlui presedinte Tariceanu. Eu il respect si nu se va opri acest respect pentru ca a facut azi aceste afiramtii. Daca mi-as dori sa intru in competitia pentru sefia PSD as face-o, nu m-as ascunde, nu as intra in jocuri de culise. Nu este cazul. Ma intereseaza sa imi fac treaba doar la primarie”, a declarat Firea. Ea a precizat că „number one” din PSD nu are timp sa fie si primar general.

„E păcat totuși că a avut loc o declarație de o asemenea coloratura și o pun pe supărarea dlui Tăriceanu că nu am încheiat o alianță. Asta nu înseamnă că nu putem colabora pe viitor”, a mai declarat Gabriela Firea.

„Mă simt ca la război, în fiecare zi se lansează o bombă sau câteva mai mici”, a mai spus primarul Capitalei.

Citește și: Trădare fără precedent la CEDO: Ministerul de Externe acceptă condamnarea României în cazul Kovesi .