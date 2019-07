Gabriela Firea a raspuns solicitarii Corneliei Catanga! Ce a declarat primarul Bucurestiului

Cornelia Catanga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce Cornelia Catanga s-a plans ca nu are o locuinta si i-a cerut ajutorul Gabrielei Firea, aceasta i-a raspuns in direct la Romania TV si a promis ca o va ajuta. „Sunt sensibila la orice situatie de acest gen nu doar de ce prezentata de familia domnei Catanga, am sa fac tot ce se poate, in limita legislatiei si a spirtului legii, ma voi apleca cu drag si asupra dosarului doamnei Catanga. Maine o va suna consiliera mea care tine oricum legatura cu domnia sa si cu care s-a mai intalnit, si incercam sa vedem daca exista posibilitatea eliberarii unui apartament existent sau sa facem eforturi pentru a cumpara, pentru ca asa este normal” a declarat Gabriela Firea. Dupa ce a trecut pe ...