Gabriela Firea a solicitat ca situatia poluarii din Bucuresti sa fie analizata intr-o sedinta a CSAT

Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat marţi că a solicitat preşedintelui României ca situaţia poluării din Bucureşti să fie analizată în cadrul unei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). "Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT, în care am descris şi în termeni tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni, şi am transmis rugămintea de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT. Populaţia trebuie să fie protejată şi nu ajută la nimic dacă responsabilii şi decidenţii de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă. Sunt convinsă că preşedintele se va implica şi cu siguranţă vom afla care este poluatorul", a spus primarul în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul PMB. Ea a menţionat că nici în acest moment nu este cunoscută sursa poluării. "Au trecut trei zile de la accidentul ecologic din Capitală şi, din păcate, nici până în acest moment, populaţia nu a fost informată cu privire la cauza acestui accident ecologic, pentru că nu considerăm că a fost o întâmplare şi nici doar un incident - de aceea spun accident. Am văzut că tentaţia este aceea ca instituţia principală responsabilă din ţară cu protecţia mediului, şi anume Ministerul Mediului, încearcă să dea vină pe alte instituţii. E şi aceasta o politică, dar nu cred că rezolvă nimic", a mai spus Firea. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)