Gabriela Firea, acida cu jurnaliștii: 'Merit locul pe care il decid colegii mei, nu dumneavoastra. Voi deschide lista PSD de la Senatul Romaniei'

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat vineri, înaintea unei şedinţe cu conducerea partidului, că va deschide lista candidaţilor din Capitală pentru Senat, aşa cum a informat liderul formaţiunii, Marcel Ciolacu.

"La alegerile din 27 septembrie, bucureştenii m-au votat într-un număr foarte mare. S-a vorbit patru ani despre faptul că aş fi un primar nelegitim pentru că am fost aleasă cu o prezenţă de 30 şi ceva la sută. Iată că avem un primar la fel de nelegitim ca şi mine, ales cu o mică diferenţă ca procent, tot cu 30 şi ceva la sută. (...) Este un scor bun pe care l-am obţinut pentru partid şi pentru mine, comparativ cu furturile masive care s-au făcut în toate secţiile de votare", a susţinut Firea.Ea a adăugat că "merită locul pe care îl decid colegii", menţionând că a refuzat propunerea liderului PSD Bacău, Dragoş Benea, de a candida pe listele organizaţiei, pentru că în Bucureşti sunt familia şi toată viaţa sa."Merit locul pe care îl decid colegii mei, nu dumneavoastră (jurnaliştii - n.r.). (...) V-a spus domnul Ciolacu ce loc merit. Domnul preşedinte Ciolacu a dat deja un răspuns. (...) Aşa cum v-a informat deja preşedintele partidului, dar unii dintre dumneavoastră nu sunteţi mulţumiţi, voi deschide lista PSD de la Senatul României", a spus Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, în şedinţa cu conducerea PSD se va face o analiză a rezultatelor pe fiecare sector al Capitalei în parte. "Bineînţeles că se va vorbi despre lucrurile care nu au mers în campanie sau cele care au mers foarte bine, o concluzie a acestor alegeri. Noi am avut deja o şedinţă pregătitoare. Preşedinţii de la sectoare vor face propuneri pentru listele de Parlament, atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor", a precizat ea.



Primarul în funcţie al Capitalei a completat că, în perioada mandatului său, "Guvernul nu a vrut să ajute" municipalitatea.



"Dar nu este nicio problemă, va începe mandatul de primar general (Nicuşor Dan - n.r.), va da apă caldă şi căldură, aşa cum a promis, vor dudui toate şantierele din Capitală, vor fi investiţii, gropile nu vor mai mirosi, va fi lapte şi miere peste tot, ceea ce pe mine mă bucură. (...) E adevărat, avem un Guvern care nu a vrut să ajute Primăria, pentru că am fost eu, acum înţeleg că toate uşile sunt deschise la Guvern, inclusiv proiecte la care am muncit eu şi echipa mea pe fonduri europene sunt ţinute acum în sertar, la Ministerul Fondurilor Europene. Pur si simplu, există chiar riscul să se piardă acei bani, doar pentru a semna acele contracte muncite de noi - deci furt intelectual şi furt de muncă şi activitate - noul primar. Nu mă mai miră nimic", a susţinut Firea.