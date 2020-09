Gabriela Firea acuza atacuri suburbane: 'Sa vorbești numai de pușcarie, sa folosești cuvinte de la periferia vocabularului...'

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, actualul edil Gabriela Firea, s-a declarat deranjată, marți seară, la Antena 3, de atacurile „suburbane” care au avut loc în campania electorală.

„O campanie foarte grea, foarte dura, absolut deloc nu am vazut centrat omul in majoritatea discursurilor candidatilor. Actorii principali s-au lansat in atacuri la persoane, la familie (...) Atacuri de multe ori suburbane care nu cred ca fac cinste nimanui. Tot timpul sa vorbeste de puscarie, plangeri penale, sa folosesti cuvinte de la periferia vocabularului, stiti la cine ma refer (...) o zona imundă îi descalifica pe cai care fac o asemenea alegeri in campanie”, a declarat Gabriela Firea.

„Eu dorm foarte linistita noaptea, nu stiu daca dansul doarme atat de linistit”, a adăugat Firea, cu referire la Nicușor Dan, principalul ei contracandidat.