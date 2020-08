Gabriela Firea afirma ca Primaria Capitalei are in continuare conturile blocate: "Nu putem plati activitatea de pe santiere"

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a avut miercuri 19 august, o scurta interventie video in care a vorbit despre spitalele aflate in subordinea primariei si si-a prezentat "o echipa de profesionisti tineri". Aceasta a subliniat faptul ca primaria are in continuare conturile blocate in urma afacerii Constanda si ca nu pot fi facute plati pentru investitii.