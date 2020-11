Gabriela Firea: Alexandru Rafila si Adrian Streinu Cercel sunt pregatiti, din prima zi de guvernare a PSD, sa preia fraiele pandemiei

Prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, anunţă că medicii Alexandru Rafila şi Adrian Streinu Cercel, candidaţi din partea partidului la alegerile parlamentare de duminica viitoare, „sunt pregătiţi, din prima zi de guvernare a PSD să preia frâiele pandemiei la modul serios”. Firea anunţă câteva măsuri pe care PSD le va aplica „din prima zi de guvernare” pentru gestionarea crizei sanitare.

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea anunţă câteva măsuri pe care PSD le va lua „din prima zi de guvernare”. Una dintre acestea, despre care Firea susţine că este o „propunere certă” este cea de a renunţa la împărţirea spitalelor în unităţi care tratează patologia COVID-19 şi unităţi care tratează alte patologii.

”Această situaţie în care avem câteva spitale în linia întâi şi câteva spitale suport, care determină tot acest haos şi toată această lipsă de organizare în care românii sunt speriaţi că nu mai sunt locuri la ATI, că nu mai sunt locuri în spitale, că nu mai există aparatură pentru salvarea pacienţilor, numai la noi se mai întâmplă, pentru că numai noi am mai rămas în proiectul din luna martie în care atunci era absolut normal, pentru că sistemul de sănătate nu era pregătit cu materiale de protecţie, cu materiale sanitare, cu circuite medicale şi de asemenea cu zone de triaj . Acum, am avut suficient timp cu toţii – şi Ministerul Sănătăţii, şi autorităţile locale – pentru a pregăti toate unităţile spitaliceşti. Noi, cu specialiştii pe care îi avem şi care sunt candidaţi chiar la Bucureşti, pe listele noastre, ale PSD, la Cameră şi la Senat, profesorii Alexandru Rafila şi Adrian Streinu Cercel sunt pregătiţi, din prima zi de guvernare a PSD, să preia frâiele pandemiei la modul serios, să aplice cele mai bune programe de salvare a românilor şi să aplice tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană pentru a salva cetăţenii. Nu am înţeles niciodată de ce s-a înverşunat guvernul PNL Orban susţinut în continuare de dreapta din România să nu aplice modele de bune practici în domeniul sanitar şi în România” a afirmat Gabriela Firea duminică, într-o conferinţă de presă.

Printre măsurile pe care PSD susţine că le va aplica în ceea ce priveşte gestionarea crizei sanitare se numără şi extinderea testării pentru depistarea persoanelor infectate cu noul coronavirus. Gabriela Firea susţine de asemenea reluarea şi aplicarea la nivel naţional a programului pe care ea l-a implementat în calitate de primar al municipiului, program prin care donatorii de plasmă autoimună pot primi un supliment financiar pentru că donează.