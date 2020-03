Gabriela Firea: Am reușit, in timp record, sa punem in funcțiune sistemul de iluminat pentru Spitalul Militar ROL 2

Primarul Capitalei Gabriela Firea anunță faptul că Primăria Capitalei a reușit să pună în funcțiune, în timp record, sistemul de iluminat pentru Spitalul Militar ROL 2.

Citește și: Strigătul de revoltă al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem armata pe străzi dacă medicii sunt trimiși la luptă fără arme

”Misiune indeplinita! Primaria Capitalei a finalizat construirea, in timp record, a sistemului de iluminat pentru spitalul militar necesar tratarii pacientilor bolnavi de COVID 19.

Detalii :

Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti, s-a implicat in proiectul construirii noului Spital Militar Mobil ROL 2, amplasat in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni.

Este vorba despre construirea, in timp record, a Sistemului de Iluminat pentru noul spital.

Astfel, s-a realizat un traseu in lungime totala de 1.100 de metri de canalizatie si s-au montat 38 de stalpi de iluminat (22 cu o lampa si 16 cu cate doua lampi).

Pentru a duce la bun sfarsit proiectul, Compania a alocat un numar total de 28 de angajati (25 de electricieni si muncitori si 3 ingineri) si 15 utilaje, asigurandu-se astfel un numar constant de lucratori, 24 de ore din 24.

Acestia au depus un efort sustinut si cu totii au respectat si respecta intocmai recomandarile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, in privinta protectiei impotriva noului Coronavirus.

Lucrarile la sistemul de iluminat al noul Spital Militar Mobil au demarat in data de 21 martie si este estimat ca acesta sa devina functional in data de 26 martie.

Conform informatiilor furnizate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Spitalul Militar ROL 2 va fi folosit pentru trierea si tratarea cazurilor usoare de infecții cu COVID-19.

Acesta va avea unitati de triaj, laborator, radiologie, zone de sterilizare si pentru decontaminare. In spitalul mobil pot fi tratati, la nevoie, pana la 100 de pacienti infectati cu COVID-19.”, arată Gabriela Firea.