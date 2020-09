Gabriela Firea anunța deschiderea Podului Ciurel

Gabriela Firea a anunțat pe pagina de Facebook deschiderea Podului Ciurel. Primele mașini au traversat în această dimineață podul inaugurat astăzi.

„Primele autoturisme pe Podul Ciurel - Nod Virtuții. Azi s-a deschis circulația pe podul hobanat, cele 3 pasaje și 9 bretele rutiere care fluidizează traficul spre cartierele Militari, Crângași, Drumul Taberei, Grozăvești-Regie.

Citește și: Klau Iohannis: V-aţi mobilizat exemplar şi acest lucru îmi arată că se poate

Continuăm cea de-a doua etapa a investiției. Constructorul format din asocierea Max Boegl, Astaldi Spa și Eurocostrunct Trading 98 rămâne în șantier. Este finalizat proiectul tehnic si culoarul de exproprieri.

14 ani a durat realizarea primei etape din care aproape 10 ani de blocaje prin tribunale, pentru ca in apropierea unui pilon de pod are casa prietenul candidatului Dreptei, co-fondator al Uniunii Salvati Bucurestiul. Acum, tot ei vin si mint că este “podul cara nu duce nicaieri”. Am precizat ca este finalizata prima etapa. Urmeaza lucrarea intre Soseaua Virtutii si Centura. S-ar fi putut ca, acum, podul Ciurel sa duca direct in A1, daca nu erau in Bucuresti oameni care pretind ca salveaza orasul dar, de fapt, il blocheaza”, a scris primarul general.