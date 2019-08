Gabriela Firea anunța masuri RADICALE: vinieta pentru intrarea in București și INTERZIS pentru mașinile Euro 1 și Euro 2

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinietă specială pentru intrarea în București, pentru mașinile din alte județe. De asemenea, mașinile cu norma de poluare Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie în centrul Capitalei. Proiectul de lege a fost lansat în dezbatere publică și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

”Capitala Romaniei se afla intr-o situatie dificila din punct de vedere al poluarii, cu valori de nouă ori mai mari decât limitele admise. Din cauza ca in ultimii 30 de ani nu s-a luat nicio masura viabila pentru limitarea poluarii, Bucurestiul a ajuns pe un nedorit loc 6 in topul celor mai poluate orase din Europa, iar Romania se afla, incepand cu anul 2011, in procedura de infrigement. Daca vrem ca viitorul orasului si al locuitorilor sai sa nu fie afectat permanent de aceasta amenintare la sanatatea tuturor, trebuie sa actionam! Bucureștiul are nevoie acum de o masura care poate parea drastica, insa viitorul apropiat va arata ca este singura decizie pe care o putem lua. Pentru ca traficul rutier intens este printre principalele motive care determina valori record de poluare - in ultimii zece ani numarul maşinilor care circula prin Bucuresti s-a dublat -, propun un proiect de hotarare dupa modelul altor capitale europene, care instituie vinieta electronica pentru circulatia rutiera din Bucuresti pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau state, dar si pentru autoturismele poluante din Bucuresti sau Ilfov, care tranziteaza zona centrala a Capitalei. Acest proiect se va afla in dezbatere publica 45 de zile. Asteptam parerile si sugestiile dvs, pentru ca impreuna sa dam o sansa bucurestenilor sa respire un aer curat! Sa luptam impreuna pentru oxigenul Capitalei!”, scrie Gabriela Firea.