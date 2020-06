Gabriela Firea anunța o masura cu impact puternic in traficul din București: Rezultatul va fi unul vizibil

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță că s-au încheiat toate procedurile, iar autobuzele vor putea circula pe linia de tramvai. Firea arată că toate stațiile de tramvai și autobuz vor intra în proces de înnoire, iar măsura va ajuta mult traficul din București.

”Curatenie si dezinfectie in mijloacele de transport in comun. Se face in fiecare zi dar, in weekend, cu atat mai mult. Investitiile in transportul public se vad cu ochiul liber : 400 de autobuze noi euro 6 circula prin Bucuresti. De luna aceasta vin si cele 130 autobuze hybrid mercedes. Am semnat contractul pentru achizitia a 100 de trileibuze. Vineri s-au deschis ofertele pentru cele 100 de autobuze electrice. Si.. asteptam sa vedem ce se intampla cu cele 100 de tramvaie. Contestatiile ne-au mancat ani din viata.

Toate statiile de autobuz si refugiile de tramvai intra in proces de innoire.

Si, foarte important, de luna aceasta avem, in sfarsit, banda unica.

Ne-am zbatut doi ani pentru a modifica prevederile legislative, astfel incat autobuzul sa poata circula pe linia de tramvai.

Rezultatul in fluidizarea traficului va fi unul vizibil.

Am vazut aceasta metoda in multe capitale europene cu efecte imediate pentru fluenta traficului.

Amintesc faptul ca, la venirea mea la Primarie, in trafic erau doar 600 mijloace de transport in comun si o aglomeratie de nedescris.

Acum avem 1 800 de autobuze, tramvaie si troleibuze pe teren, atat in Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Acestea sunt fapte.”, scrie Gabriela Firea.