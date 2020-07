Gabriela Firea anunța o noua lovitura: Primaria Capitalei a achiziționat 100 de ambulanțe noi

În plină criză sanitară, primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță achiziția a 100 de ambulanțe noi, care au fost predate către spitalele din București.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 92: Dănuța este singurul om care v-a apărat, domnule Arafat!

”100 ambulante noi, moderne, pentru bucuresteni si ilfoveni, achizitionate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, si predate in comodat Serviciului de Ambulanta. Sa nu aveti nevoie de ambulante si spitale! Dar, daca apare vreo problema, sa va bazati pe noi! Am investit in sanatate in 4 ani, cat altii in 20 de ani!”, scrie Gabriela Firea.