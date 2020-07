Gabriela Firea anunța un nou proiect de amploare in Capitala: Este cel mai vechi și cunoscut club studențesc din Europa

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță faptul că va fi reconsolidată clădirea în care se află celebrul Club A, dar și alte clădiri din Capitală. Firea arată că în ultimii 2 ani au fost reconsolidate 200 de clădiri cu bulină din București.

”Cine nu isi aduce aminte de Club A - cel mai vechi si cunoscut club studentesc din Europa, unde s-au lansat numeroase trupe rock si underground. De Club A, infiintat in 1969, se leaga tineretea multora dintre noi. Din pacate, cladirea din Centrul Vechi este foarte afectata de vreme si are nevoie de consolidare, pentru a nu mai fi pericol public. Am inceput aceasta lucrare mult-asteptata! Locatarii sunt în curs de relocare.

Din ‘89 si pana acum 2 ani, s-au consolidat DOAR 20 de cladiri cu bulina. Iar echipa mea, in doar 2 ani, a pus in siguranta 200 de imobile, a consolidat 10 cladiri, 10 fatade si se lucreaza in alte zeci.