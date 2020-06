Gabriela Firea: As vrea sa fac echipa cu Nicusor Dan, in calitate de viceprimar

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca si-ar dori ca Nicusor Dan sa devina viceprimar, mentionand ca ar colabora bine cu acesta. "As vrea sa fac echipa cu domnul Dan, in calitate de viceprimar", afirma Firea. Intrebata daca acesta are calitati, Firea sustine ca: "Partial. De aceea nici nu poate fi deocamdata primar general".