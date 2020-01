Gabriela Firea, atac FURIBUND la PNL, dupa decizia de a nu mai face autostrazi: 'Inainte sa apuci pe calea razbunarii, sapa doua morminte'

Primarul general Gabriela Firea a declanșat, într-o postare, pe Facebook, un atac furibund la adresa PNL, despre care spune că nu dă bani pentru români, dar va arunca fonduri mari pe capriciile politice, respectiv alegerile anticipate. Guvernul a dezbătut, joi, în primă lectură, proiectul de ordonanţă care vizează anularea procedurilor de contractare a investiţiilor în parteneriat public-privat aflate în derulare la nivelul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a explicat că este vorba despre două proceduri aflate în acest moment în desfăşurare: procedura pentru autostrada Comarnic-Braşov şi cea pentru autostrada Târgu-Neamţ - Iaşi - Ungheni.

"Asta da veste rea pentru romani! Unde s-au dus toate promisiunile desarte? Unde sunt autostrazile, spitalele, scolile construite? Nu sunt bani pentru nimic, in guvernarea PNL! Nici pentru alocatii marite, nici pentru majorarea punctului de pensie, nici pentru investitii. Se imprumuta zilnic Finantele. Daca nu au gasit “gaura metaforica in contabilitate”, atunci o fac ei. Sa lase ceva in urma cand vor pleca!

Avem, insa, bani, multi, multi, pentru alegeri : anticipate, doua-trei-sapte tururi! Cat mai multe si mai dese, cu atat mai bine, cred ei. Din dorinta de a se razbuna pe noi, sfarsesc prin a se razbuna pe popor si chiar pe proprii lor colegi!

Toate aceste cheltuieli anuntate sunt bani luati de la romani si aruncati pe ambitii politice si trufii de moment. Tineti minte aceste cuvinte : “inainte sa apuci pe calea razbunarii, sapa doua morminte”. Stia Confucius ce stia! Se aplica perfect acum!", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.