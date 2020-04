Gabriela Firea, atac INCENDIAR la adresa PNL: Au dat proba CINISMULUI! Nu le pasa de oameni

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că liberalii au atacat legea PSD de amânare a ratelor la bănci pentru că nu le pasă de români și nu vor să protejeze populația. Firea consideră că aceasta este ”proba cinismului PNL”.

”Dovada vie ca nu le pasa de oameni! Proba cinismului! In toata lumea s-au luat masuri pentru protectia populatiei in fata crizei sociale si economice provocate de pandemia de coronavirus, numai la noi guvernul nu numai ca nu are propriile initiative benefice pentru cerateni, dar le si blocheaza pe cele parlamentare, ale celorlalte partide : PSD, Pro Romania, Alde, Udmr.

In normele de aplicare la OUG privind amanarea platilor ratelor bancare, cei de la guvern au copiat din proiectul de lege facut de PSD in Parlament.

Diferenta majora e ca in OUG guvernamentala se percepe dobanda la dobanda, pe perioada amanarii, in timp ce in proiectul PSD este doar un decalaj al calendarului de rambursare a creditului, fara costuri suplimentare.

Trageti Dvs concluziile!”, scrie Gabriela Firea.