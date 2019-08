Gabriela Firea, atac INCENDIAR la Avocatul Poporului, Renate Weber: Devine avocatul NESIMȚIRII

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lansează un atac extrem de dur la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber, după ce aceasta s-a opus legii care permite ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în Capitală.

Citește și: SONDAJ CURS - Românii au urmărit în masă cazul Caracal: pe cine consideră vinovați de tragedie

”Institutia avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimtirii!

Ne sicaneaza si cearta ca ii deranjam pe prost-crescutii care blocheaza cu masinile : spitale, scoli, locuri rezervate persoanelor cu dizabilitati, institutii, linii de tramvai, statii de autobuz, chiar proprietati private, sub pretextul ca “am coborat sa-mi iau tigari”.. si se mai intorc dupa vreo doua ore!

S-a rezolvat cazul Caracal, s-au epuizat toaletele in curte ale scolilor din mediul rural, in toate spitalele din tara e ca in America! Totul este perfect! Avocatului poporului nu-i mai ramane decat sa se ocupe de cocalari!

Iar pe fond : mai cititi legile daca nu le stiti pe de rost!”, scrie Gabriela Firea.