Gabriela Firea, atac la 'Guvernul condus de facto de fostul presedinte al PSD': 'Nu se respecta legea bugetului'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, susţine că situaţia dificilă în care se află Primăria Municipiului Bucureşti vine de la diminuarea sumelor destinate instituţiei în bugetul de stat. Mai mult, nici sumele prevăzute în legea bugetului nu au fost virate în contul Primăriei. Firea îl acuză pe Liviu Dragnea pentru situaţia din prezent, însă afirmă că premierul Dăncilă şi ministrul Teodorovici au promis că vor remedia problemele.

"Dupa ce ca procentul acordat prin legea bugetului a fost mic, nici macar acea suma nu a venit. Guvernul Romaniei, cel care a fost condus de facto de fostul presedinte al PSD, este vinovat. Daca primarii de sector erau solidari cu mine si nu se lasau calcati in picioare de fostul presedinte PSD, probabil ca situatia era altfel. In buget lucrurile arata roz, dar in fapt sunt dezastruoase. Doamna premier ne-a spus vineri ca nu a fost lasata sa se implice in realizarea legii bugetului de stat, pentru ca lucrurile ar fi aratat altfel. Altcineva a facut bugetul, politic. Acum a promis ca se va implica, ca macar ce este prevazut in legea bugetului sa vina in mod regulat. Nu se respecta legea bugetului. Ni s-a alocat o suma mica, dar nici aceea nu ni s-a dat. Daca nici dupa aceasta promisiune facuta de doua ori de premierul Dancila si de ministrul de Finante lucrurile nu se vor rezola, ne vom gandi ce masuri putem lua", a declarat Gabriela Firea, înaintea şedinţei BPN al PSD.