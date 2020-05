Gabriela Firea atrage atenția: 'Poluare pe Lacul Baneasa! Garda de Mediu trebuie sa afle urgent cine este poluatorul' / FOTO

Poluare pe Lacul Băneasa!, atrage atenția primarul Capitalei Gabriela Firea sâmbătă dimineață pe Facebook, adăugând că Garda de Mediu trebuie să afle urgent cine este poluatorul.

„Poluare pe Lacul Baneasa! Poate fi o deversare de pacura sau alta substanta de la locuintele de pe malul lacului. Am inchis stavilarul spre Herastrau. Garda de mediu trebuie sa afle urgent cine este poluatorul. In caz ca nu are alte preocupari...”, scrie Gabriela Firea.