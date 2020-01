Gabriela Firea, campioana proceselor intentate jurnalistilor si rivalilor politici. Unele cazuri sunt pe banii bucurestenilor

Gabriela Firea a deschis in ultimii 3 ani un numar impresionant de procese in care cere daune morale de zeci de mii de euro unor politicieni sau ziaristi, nemultumita de afirmatiile publice facute de acestia sau de dezvaluirile jurnalistice care o vizau. Potrivit unei analize Ziare.com, Gabriela Firea conduce detasat in topul alesilor care se razboiesc in instante cu presa si cu rivalii politici.