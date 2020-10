Gabriela Firea: Cifrele Guvernului sunt antice, dar le convine. Suntem aproape 4 milioane in București + Ilfov

Gabriela Firea a declarat, marți seară, la Antena 3, despre numarul populatiei din Capitalei:

„Autoritatile stiu cifra corecta, dar le convine aceasta situatie. Isi doresc sa se organizeze alegeri parlamentare cu orice riscuri. Avem documente de la multe organisme internationale, inclusiv Banca Mondiala, care au monitorizat regiunea Bucuresti - Ilfov. Datele spun ca sunt circa 3,5 milioane de ceteteni in Capitala si alti 500.000 in Ilfov. Impreuna sunt aproape 4 milioane de cetateni. Aceste cifre au fost recunoscute oficial la proiectel din domeniu energetic, mediu, deseuri, mobilitate.

De asemenea, in Bucuresti circula zilnic 1,8 milioane de persoane cu transportul in comun si alte 1,5 milioane cu autoturism personal. Cum am putea sa fim doar doua milioane? Cifra vehiculata este antica. Este cifra din 2011, le convine de minune, pot spune ca se justifica masurile pe care vor sa le ia”, a declarat Gabriela Firea.