Gabriela Firea continua rafuiala cu Ludovic Orban: 'Guvernul trateaza Capitala ca pe ruda straina demna de blamat'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis joi că Guvernul Ludovic Orban tratează Bucureștiul 'ca pe ruda straina si demna de blamat', dupa ce in ultimele saptamani edilul a avut mai multe schimburi de replici cu premierul.

„Si in 2020, in ciuda vitregiei guvernului, care trateaza Capitala ca pe ruda straina si demna de blamat - poate vom avea si noi, vreodata, un premier bucurestean sau stabilit de 30 de ani in Bucuresti, care sa inteleaga complexitatea si nevoia de modernizare -, voi face tot ce imi va sta in putere, la nivel local, pentru ca bugetul pentru sanatatea bucurestenilor sa fie unul multumitor, raportat la urgentele celor celor 19 spitale administrate de Primaria Capitalei, unde s-au facut in ultimii 3 ani investitii fara precedent.

In afara de bugete pentru noi spitale, noi corpuri de cladire si dotarea cu aparatura din noua generatie, tin foarte mult si la felul in care pacientii sunt primiti si tratati in spitale (...) un mic exemplu despre ce inseamna sintagma “omul sfinteste locul”. La Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, administrat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, copiii merg spre blocul operator în mașinuțe electrice, fapt ce ușurează enorm munca doctorilor. Iar părinții sunt și ei mai liniștiți că trauma celor mici e mult atenuată”, a scris Firea pe Facebook.

