Gabriela Firea da de pamant cu guvernanții care i-au jignit și amenințat pe romani: 'Executivul trebuia sa-i ia pe cetațeni drept parteneri, nu sa-i umileasca'

Primarul general, Gabriela Firea a taxat într-un interviu acordat gazetarului Ion Cristoiu, jignirile și umilințele la care românii sunt supuși de reprezentanții Guvernului. Firea a explicat să a fost revoltată să-i audă pe reprezentanții Executivului spunând că cetățenii europeni nu au nevoie de amenințări cu dosare penale și amenzi, pentru că ei înțeleg și respectă ceea ce li se spune, pe când românii nu pot face acest lucru pentru că nu sunt educați și nici civilizați.

Citește și: Ciolacu: ‘Guvernul PNL trebuie să dubleze alocațiile și să crească pensiile cu 40%. Faceți investițiile din bani europeni’

„Am citit printre rânduri ceea ce vor guvernanții noștri să ne transmită: ei ne spun că în alte țări această strategie a funcționat pentru că oamenii sunt mai civilizați. În diferite emisiuni, oamenii guvernului au declarat că europenii sunt civilizați și că românii sunt necivilizați. Eu nu cred că este corect ceea ce se transmite. Eu cred că românii înțeleg foarte bine situația în care ne aflăm. Am văzut cu toții cât de bine au reacționat pe perioada stării de urgență, doar că românii nu vor să fie deinformați, manipulați. Văd și ei cum, din păcate, autortățile se încurcă în cifre, Ministerul Sănătății dă niște cifre, CGS-ul dă alte cifre, inclusiv miniștrii au ieșit alaltăieri cu declarații diferite în ceea ce privește numărul de teste, de infectări, de paturi ATI și atunci populația simte că ceva nu este în regulă. Nu sunt de acord cu această teorie care ne este transmisă de la nivel guvernamental că ceilalți europeni sunt mai civilizați și mai educați și de aceea nu trebuie să fie amenințați cu dosare penale sau cu amenzi, sau nu trebuie să fie jigniți în apariții televizate, pentru că ei înțeleg de la sine și români sunt opusul acestor europeni, care ascultă de reguli. Eu cred că am dovedit cu toții ca popor că știm ce înseamnă o astfel de situație, chiar dacă nimănui nu i-a fost bine. Am dovedit ca popor că suntem adaptabili și știm să respectăm regulile. Guvernul trebuia să-și ia în plimul rând ca partener cetățeanul și să-i explice pe toate căile, prin comunicatori foarte buni, sinceri, credibili. Prin această metodă prin care doar îi jignim și amenințăm pe români obținem doar contrariul la ceea ce se dorește”, a declarat Gabriela Firea.

Citește și: Cristoiu: ‘Alegerile trebuie amânate. Între dreptul de a alege și dreptul de a nu purta mască, eu prefer dreptul de a nu purta mască’