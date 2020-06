Gabriela Firea: Deschidem pacanelele și cazinourile, dar ținem teatrele inchise

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că Ministrul Culturii nu este interesat de redeschiderea centrelor culturale și remarcă, în schimb, că Executivul a luat decizia de a deschide păcănelele și cazinourile.

”Nu mi-am imaginat că vor fi deschise cazinourile și păcănelele, dar pentru cultură nu se poate face niciun efort.

Realmente, după ce am difuzat comunicatul am avut o avalanșă de reacții, nu m-aș fi așteptat. Ministrul Culturii m-a certat pe mine că fac demersuri pentru a intra într-o oarecare normalitate. Nimeni nu a spus că la un teatru cu 300 de locuri se vor vinde 300 de bilete. Este o mare dezamăgire când se fac atâtea eforturi pentru o serie de alte domenii, dar cultura pare să fi ajuns un soi de paria. Am discutat cu directorii de teatru, cu oameni de cultură și toți sunt stupefiați, au rămas interziși.”, a spus Gabriela Firea.