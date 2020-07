Gabriela Firea, despre banii pe care Primaria trebuie sa-i plateasca familiei Constanda: Nu avem de unde sa dam 115 milioane de euro, banii nostri sunt foarte putini

Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, ca Primaria nu are de unde sa plateasca 115 milioane de euro familiei Constanda, in baza unei sentinte judecatoresti definitive. "Banii nostri sunt foarte putini si sunt dramuiti", a firma Firea, care a convocat pentru a treia oara Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru a vota darea in plata a unei suprafete de teren de 15.000 de metri patrati din Cartierul Francez.