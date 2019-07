Gabriela Firea, despre candidatul ideal la prezidentiale: ''Un lider, hotarat, bataios, ambitios, pentru nevoile cetatenilor''

Gabriela Firea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Firea a prezentat, in direct la Romania TV, calitatile pe care trebuie sa le indeplineasca presedintele de care are in acest moment nevoie Romania. La finalul descrierii, Gabriela Firea a recunoscut ca nu este sigura ca indeplineste toate aceste calitati, dar ca spera ca este prea aspra cu ea insasi. PROBLEME pentru Alianta USR PLUS la Bucuresti: Nici in propriul sondaj nu sunt pe primul loc, fiind batuti de Gabriela Firea ”Suntem cu totii surprinsi de turnura pe care a luat-o partidul dupa esecul de la alegerile europarlamentare. PSD are o mare sansa sa se recladeasca, dar pentru asta nu mai trebuie mesaje de la centru de no-combat, asa cum vin acum. Candidatul ideal este in opinia mea ...