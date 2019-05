Gabriela Firea, despre cum a ajuns o sarma de aproape 4 cm in colonul ei : Nu știu daca a fost o mana criminala

Gabriela Firea susține că va fi supusă unei noi intervenții chirurgicală, menționând că medicii i-au găsit o sârmă de aproximativ 4 centimetri în colon. Primarul Capitalei nu exclude "o mână criminală".

"Din păcate, nu s-a finalizat această epopee. Sper să fiu programată, poate peste o lună, la intervenția finală, care va fi si mai dificila si care sa spunem ca va pune capat acestui sir mai lung de când starea mea de sanatate a fost mai precara. (..) Nu mănând repede, nu mănânc pe nemestecate, e foarte ciudat cum puteam sa inghit asa ceva. Sunt persoane care spun ca tipul acesta de aliaj in anumite conditii, caldura, se poate transforma in sarmba foarte mica incat sa poata fi introdusa in mancare. Nu pot sa acuz pe nimeni, nu am nici cea mai mica idee cum a ajuns acolo, medicii nu au explicatii. E un episod neelucidat din viata mea. Nu stiu daca a fost o intamplaresau o mana criminala. Eu sunt un om precaut, nu as fi mancat cu inghitituri asa incat sa nu simt un aliaj. E de cateva luni. Mai am nevoie de o operatie pentru sudarea colonului, care este in repaus", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Intrebata dacă consideră că este o tentativă de omor, Gabriela Firea a răspuns: Nu vreau sa fac un pacat, dar cred ca nimeni nu ar exclude nicio varianta, cea a unei intamplari, dar și sa se fi introdus acea mica sarma sub formă rotunda intr-un aliment. Ea, iin colon, era identificata desfasurata, nu stransa.