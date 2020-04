Gabriela Firea, despre testarea bucureștenilor de COVID-19 dupa eliminarea lui Streinu-Cercel: 'Sper sa nu fie oprit. Asta ar fi o crima'

Primarul Capitalei Gabriela Firea a vorbit joi, într-un interviu pentru Ion Cristoiu, despre testarea bucureștenilor de COVID-19, asta în contextul în care Streinu-Cercel a fost demis din funcţia de şef al Comisiei pentru managementul clinic şi epidemiologic al Covid 19 din cadrul Ministerului Sănătăţii. Ea s-a arătat optimistă, spunând că proiectul nu crede că a eșuat. „Asta ar fi o crimă”, a atenționat primarul Capitalei.

„Testarea...eu spun că nu a eșuat. Eu vreau să vă spun un lucru. Când am vorbit cu Streinu-Cercel despre testarea bucureștenilor și despre dorința de a descoperi cât de mult s-a dus virusul în comunitatea din București, eu n-am bănuit nicio secundă că va stârni astfel de reacții. (...) Noi am încheiat un protocol cu Institutul Matei Balș în care ne-am asumat anumite răspunderi, Primăria Capitalei și cele șase primării de sector. (...) Noi am comandat teste, cam 40% dintre ele au venit în țară. Eșantionarea era aproape gata, deci practic ar trebui să demareze. Nu știu exact care este ziua în care va decide dl Cercel să înceapă. Sper să nu fie nicio încetinire a acestui proiect atât de necesar, din cauza faptul că a fost eliminat din acea comisie și înlocuit cu altă persoană, cu dna Adriana Pistol, și să nu afecteze acest proiect. Repet, el este unul necesar. (...) Sper să nu fie oprit. Asta ar fi o crimă”, a spus Gabriela Firea.