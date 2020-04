Gabriela Firea, despre zvonurile falimentului la Termoelectrica: 'O afirmație mincinoasa a ELCEN care nu are nicio baza reala'

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a afirmat, în direct la TVR1, că Termoelectrica nu este sub nicio formă în situația de a intra în procedură de faliment. Gabriela Firea susține că este vorba despre o exagerare a ELCEN care încearcă să denigreze exact societatea cu care ar trebui să colaboreze în interesul Bucureștenilor. Primarul general admite că Primăria Capitalei a avut luna aceasta o sincopă financiară cauzată de plata unui credit moștenit de la administrațiile anterioare, dar dă asigurări că luna viitoare plățile Termoelectrica către ELCEN vor fi aduse la zi.

"Aceasta este afirmația mincinoasă a ELCEN și care nu are nicio bază reală. Este o relație contractuală între Termoelectrica și ELCEN, suntem cu plățile în grafic, într-adevăr luna aceasta, pentru că am avut de plătit 107 milioane de lei serviciul datoriei publice către Ministerul de Finanțe, constând în asigurarea acestor plăți pentru credite contractate acum 10-15 ani, deci nu de administrația Firea, am avut o sincopă financiară, dar luna viitoare vom fi cu sumele la zi. Deci sub nicio formă această sumă de 400 de milioane de lei nu este reală și nu înțeleg de ce se merge în continuare pe această cale a denigrării, când ELCEN și Termoelectrica ar trebui să colaboreze foarte bine pentru interesul cetățenilor", a declarat Gabriela Firea.

