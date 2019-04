Gabriela Firea, detalii de culise despre impacarea cu Dragnea: Nu ma ia acasa, pentru ca este cu Irina, nici eu nu-l iau acasa, pentru ca sunt foarte casatorita

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, oferă detalii de culise din împăcarea cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Totul a pornit în perioda în care Firea era în spital.

"In perioada de spitalizare au fost mesaje de incurajare si de la colegi din politica: domnul Tariceanu, doamna Dancila, domnul Dragnea. Mi se pare omenesc pana la urma, indiferent ce s-a intamplat intre noi. Am raspuns atat cat am putut. In acea perioada au avut loc primele discutii. Dupa externare, in perioada de concediu medical, a avut loc o discutie telefonica in care s-a manifestat interesul de a reporni relatia dintre Primaria Capitalei si Guvern si chiar Parlament. Nu poti sa refuzi asa ceva.

M-am gandit, am reflectat, m-am sfatuit si cu familia. S-a spus ca ne-am certat, ne-am impacat, parca am fi fost logodnici. Nici domnul Dragnea nu ma ia acasă, pentru ca este cu Irina, nici eu nu-l iau acasa, pentru ca sunt foarte casatorita. Mi-am pus intrebarea: De ce sa sufere bucurestenii? Unele lucruri care s-au spus nu pot fi sterse, dar acum este important daca domnia sa poate si vrea sa alegem din ce a ramas din aceasta relatie si sa innodam dialogul, in primul rand institutional.

In aceata perioada s-a lucrat in echipe mixte intre ministere si Primaria Capitalei. Am stabilit intr-o convorbire telefonica cateva proiecte prioritare", a afirmat Firea, într-un interviu la Antena 3.

Gabriela Firea a afirmat că s-a simţit atacată, în perioada în care a fost certată cu Liviu Dragnea, şi de oamenii din presă care îş simpatizează pe liderul PSD.

Întrebată de ce şi-a schimbat Liviu Dragnea atitudinea faţă de ea, Gabriela Firea a răspuns: "Cred că s-a gândit la bucureşteni."